„Weiter, immer weiter!“ Kahn tröstet Bayern-Franzosen

Vorstandschef Oliver Kahn von Bayern München hat die traurigen französischen Vize-Weltmeister im Kader des deutschen Fußball-Rekordmeisters getröstet. „Herzlichen Glückwunsch an Argentinien um einen herausragenden Lionel Messi zum WM-Sieg nach diesem mitreißenden Finale! Ein großes Kompliment aber auch an unsere französischen Spieler vom FC Bayern, die so nah an der Titelverteidigung mit ihrem Land gewesen sind“, schrieb Kahn bei Twitter.