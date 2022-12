Basketball-Bundesliga: Sieg in Ulm - Meister ALBA Berlin in der BBL weiter auf Kurs

ALBA Berlin fährt den dritten Sieg in Folge in der BBL ein. Gegner ratiopharm Ulm hat dabei überhaupt keine Chance.

Der deutsche Meister ALBA Berlin hat in der Basketball Bundesliga (BBL) den dritten Sieg in Folge eingefahren.

Bei ratiopharm Ulm kamen die Berliner am Sonntagabend zu einem ungefährdeten 110:83 (62:36) und festigten damit ihren zweiten Tabellenplatz - punktgleich mit Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn, der am Samstag locker in Crailsheim gewonnen hatte (99:83).