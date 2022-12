WM 2022: Bayern-Bosse leiden mit Frankreich-Stars

Messi-Krönung in Katar: Argentinien ist Weltmeister!

Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Benjamin Pavard sowie der verletzt abgereiste Lucas Hernández müssen sich nach der Final-Niederlage Frankreichs gegen Argentinien in Katar mit dem zweiten Platz begnügen .

Salihamidzic weiter: „Für Lionel Messi freut es mich sehr, dass er seinen Status als bester Spieler in der Geschichte des Fußballs mit dem WM-Titel vergolden konnte!“

Präsident Hainer feiert Bayern-Stars

Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn gratulierte Argentinien nach einem „mitreißenden Finale“ und sagte: „Ein großes Kompliment aber auch an unsere Spieler Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Benjamin Pavard und Lucas Hernández vom FC Bayern, die so nah an der Titelverteidigung mit Frankreich gewesen sind. Nach einem verlorenen Endspiel geht es darum, wieder aufzustehen und weiterzumachen.“ (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)