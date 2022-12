WM 2022: Sieben Wechsel gegen Argentinien - beging Frankreich einen Wechselfehler?

Messi-Krönung in Katar: Argentinien ist Weltmeister!

Für den Ausgang des dramatischen WM-Finals zwischen Argentinien und Frankreich hatte diese Szene am Ende keinen Einfluss, aber dennoch hinterließ sie bei vielen Leuten Fragezeichen im Gesicht.

In der 121. Minute, kurz vor dem Elfmeterschießen, wechselte Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps Axel Disasi für Jules Koundé ein. Soweit so normal, hätte Deschamps nicht schon vorher sechs Mal gewechselt - und damit sein Kontingent ausgeschöpft.

Bei den Auswechslungen galt auch bei diesem Turnier, dass fünf Wechsel während der regulären Spielzeit möglich sind. Ein zusätzlicher und damit sechster Wechsel wird in einer Verlängerung erlaubt. Dann ist allerdings Schluss.

Wechselfehler von Frankreich gegen Argentinien?

Hat sich Frankreich also einen Wechselfehler erlaubt? Nein, den es gibt eine Ausnahme im Reglement. Hintergrund: Kopfverletzungen sollen ernster genommen werden.

So nimmt die FIFA an einem Testverfahren der Regelhüter des IFAB teil. Demnach bekommt eine Mannschaft, in der ein Spieler eine vermutete Gehirnerschütterung hat, eine zusätzliche Auswechslung. Das soll Druck von den Teams nehmen, einen Spieler möglicherweise mit Kopfverletzung weiterspielen zu lassen.