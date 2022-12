WM 2022: "Unglaublich" - Argentinien Weltmeister! Stimmen zum WM-Finale

Lionel Scaloni (Nationaltrainer Argentinien): „Wir haben das noch nicht realisiert, aber der Moment wird kommen. Jetzt genießen wir. Wir mussten schwere Momente durchstehen, wir wussten, dass man Nackenschläge bekommen kann. Aber wir sind zurückgekommen. Es ist unglaublich, wir sind ganz oben. Ich weiß, das mit der Familie wird oft gesagt, aber es ist für mich so. Mein Vater und meine Mutter haben mir so viel mitgegeben, was nicht ersetzbar ist. Dass man nie aufgeben darf. Heute kann ich die Früchte ernten. Als Trainer willst du immer alles richtig machen. Heute hatte ich das Glück, alles richtig zu machen.“ (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Paulo Dybala (SArgentinien): „Alles, was passiert ist, ist unglaublich. Es war schwierig, ich war am Anfang am Limit, ich bin dem medizinischen Personal dankbar, das gekommen ist, um mich zu behandeln, das Trainerteam hat auf mich gewartet und heute ist es passiert. Was heute passiert ist, wird in die Geschichte eingehen. Was die Menschen gegeben haben, wir wollen die Trophäe erheben und mit den Menschen in Argentinien feiern gehen."