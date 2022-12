WM 2022 Finale: Irrer Bundesliga-Doppelwechsel bei Frankreich gegen Argentinien

Die Franzosen waren durch einen Foulelfmeter von Lionel Messi schon in der 23. Minute in Rückstand geraten. Ángel Di Maria legte für Argentinien nach. Die Partie ging mit 2:0 in die Halbzeit. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

„Desolat“: Frankreich im WM-Finale historisch schlecht

Frankreich ist laut Opta gar seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 1966 die erste Mannschaft, die in der ersten Hälfte eines WM-Finals keinen einzigen Schuss abgegeben hat. Für die Franzosen ist es allgemein eine Premiere in einer ersten WM-Hälfte. Schlimmer noch: Das Deschamps-Team konnte keine einzige Ballberührung im gegnerischen Strafraum verbuchen.

„Deschamps musste zwei Mal auswechseln, das ist auch ein Zeichen der Stärke der Argentinier. Dembélé war überhaupt nicht im Spiel, Giroud hat es zumindest probiert. Aber das Spiel der Franzosen war einfach schlecht“, meinte Bastian Schweinsteiger in der ARD: „Dass der Trainer in einem WM-Finale so ein Zeichen setzt, das passiert auch nicht so oft. Aber er musste was tun.“