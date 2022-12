Start-Ziel Sieg bei EPT Prag

Durch einen Start-Ziel-Sieg hat sich Jordan Saccucci am frühen Sonntagnachmittag den Titelgewinn beim €5.300 Main Event der European Poker Tour in Prag gesichert.

Um dem Finale der Fußballweltmeisterschaft in Katar nicht in die Quere zu kommen, wurde der Finaltisch der EPT Prag am Samstag und Sonntag in zwei Akten ausgespielt. Am Samstag erwischte es zunächst Paul-Adrian Covaciu aus Rumänien, Javier Gomez aus Spanien, Petar Kalev aus Bulgarien und Luigi D‘Alterio aus Italien auf den Plätzen neun bis sechs.