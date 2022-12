HBL: Kiel kassiert Rekord-Klatsche im Derby gegen Flensburg - Berlin Hinrunden-Meister

Die Flensburger überrollten den Dauerrivalen vor 6.300 Zuschauern in eigener Halle mit 36:23 (17:12) - so hoch konnten sie in der langen Vereins-Geschichte noch nie gegen Kiel gewinnen.

Pekeler kassiert Platzverweis nach unsportlicher Aktion

Überschattet wurde die Partie jedoch von einer unsportlichen Aktion von Hendrik Pekeler. Der Europameister von 2016 griff in der 47. Minute an das in der Wurfaktion befindliche Bein von Jim Gottfridsson und foulte ihn so.