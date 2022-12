Kurganov mit Chancen bei WPT World Championship

Anzeige

Igor Kurganov © Poker Central

Während in Prag aktuell ein neuer Champion der European Poker Tour gesucht wird, veranstaltet die World Poker Tour zum Abschluss der 20. Saison die traditionelle WPT World Championship in Las Vegas.

Die $10.400 WPT World Championship war mit einem garantierten Preispool in Höhe von $15 Millionen ausgestattet, sorgte an den drei Starttagen aber für einen regelrechten Boom und zahlreiche Bestmarken.

Mit 2.960 Entries und einem Preispool in Höhe von $29.008.000 ist es der größte Main Event in der 20-jährigen Geschichte der Tour. Zudem ist es das Turnier mit dem größten Preispool, der jemals außerhalb der WSOP in Las Vegas erzielt wurde.

Entsprechend groß war natürlich auch das Staraufgebot im Wynn. Phil Ivey, Phil Hellmuth, Freddy Deeb, Bryn Kenney, Justin Bonomo, Jason Koon, Shaun Deeb und viele mehr waren am Start und sind allesamt bereits ausgeschieden.

Negreanu mit guten Chancen

Mit Daniel Negeanu hat nur einer der ganz großen Namen den fünften Spieltag erreicht und neben $4.136.000 Prämie insbesondere seinen dritten WPT-Titel im Visier. Die bisherigen Siege stammen beide aus dem Jahr 2004 und machten ihn damals zum WPT Season III Player of the Year.

Ein weiteres Ziel, dass bei nur noch 37 Spielern zum Greifen nahe ist, ist die Führung in der WPT All-Time Money-List. Negreanu bringt es in dieser Wertung auf $6.437.353 an Preisgeldern und es fehlen $301.317 zum Spanier Carlos Mortensen. Um Platz eins zu übernehmen, benötigt Negreanu somit Platz zwölf, der mit $338.500 dotiert ist.

Daniel Negreanu

Nach Spieltag fünf liegt Negreanu mit 7.525.000 Chips zwar nur auf Rang 18, aber mit Ausnahme von Benny Glaser (28.800.000) und Krasimir Yankov (26.100.000) auf den Plätzen eins und zwei, liegt das Feld noch ganz dicht zusammen.

Und damit kommen wir dann auch zu Igor Kurganov. Der mittlerweile in den USA lebende High Roller mit deutschem und russischem Pass, der nur noch selten bei Events anzutreffen ist, hat sich mit 11.300.000 Chips als Fünfter eine sehr starke Ausgangsposition für den weiteren Turnierverlauf erspielt.

Zudem ist auch der aus Kaiserslautern stammende deutsche Pro Wojtek Barzantny noch im Rennen. Mit 5.925.000 liegt er im Gesamtklassement auf Platz 23 und wird unabhängig vom Ausgang auf jeden Fall die Marke von $1 Million an Turnierpreisgeldern knacken.

Heute sollen an Spieltag 5 bereits die sechs Finalisten ermittelt werden, die nach einem Ruhetag am Dienstag am TV Final Table um den Titel spielen. Weiter geht es in Las Vegas 12 Uhr Ortszeit (21 Uhr MEZ).

Die Chipcounts:

1. Benny Glaser - 28,800,000

2. Krasimir Yankov - 26,100,000

3. Alexander Farahi - 15,450,000

4. Jean-Claude Moussa - 14,475,000

5. Igor Kurganov - 11,300,000

6. Thomas Zanot - 11,275,000

7. Andrew Ostapchenko - 11,000,000 8

. Brad Owen - 9,750,000

9. Bryce Yockey - 9,675,000