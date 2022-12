Eiskunstlauf: Walijewa verteidigt russischen Meistertitel

Bei den Olympischen Spielen in Peking hatte eine Adhoc-Kommission des Internationalen Sportgerichtshofs CAS Walijewa erlaubt, trotz eines zuvor bekannt gewordenen positiven Dopingtests auf das verbotene Mittel Trimetazidin an der Einzelentscheidung teilzunehmen. Nach dem ersten Platz im Kurzprogramm brach das Ausnahmetalent unter dem Druck der Öffentlichkeit in der Kür zusammen und fiel auf Rang vier zurück.

Zuletzt trat Walijewa in russischen Eisshows auf, nahm an Schaulaufen in ihrem Heimatland und internen Wettkämpfen teil. Von der Teilnahme an internationalen Wettbewerben sind auch die russischen Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine derzeit ausgeschlossen.