GOAT im WM-Finale 2022? Diese Rekorde könnte Lionel Messi heute brechen

Messi, der Mann der meisten Einsätze?

Auch in Sachen Spielminuten wird Messi aller Voraussicht nach neue Maßstäbe setzen. Er liegt bei 2194 WM-Minuten, Rekordhalter Paolo Maldini wird mit 2216 Minuten geführt. Ab der 25. Minute gehört die Bestmarke Messi. Matthäus ist in diesem Ranking Dritter (2045 Minuten).

Messi, Topscorer der WM-Geschichte?

Zu Klose, der auch fünf Assists zu Buche stehen hat, fehlen ihm also nur noch zwei Scorerpunkte. Der dreimalige Weltmeister Pele steht laut transfermarkt.de bei 12 Toren und acht Assists - also 20 Scorerpunkten. Einer mehr als Messi.

Wenn er im Endspiel trifft, wird Messi außerdem als erster Spieler in die Geschichte eingehen, der in allen K.o.-Runden einen Treffer bejubeln durfte. Bisher netzte Messi in der Vorrunde, dem Achtel-, Viertel- und Halbfinale ein. Und in der Vorrunde traf er übrigens auch.