Darts-WM: Indischer Underdog verpasst Coup bei WM-Debüt mit 52

Prakash Jiwa läuft zu Kult-Song ein

Jiwa sorgte schon bei seinem Einzug für ein Highlight: Der Song „Apache“ (Jump on it) von der Sugarhill Gang weckte bei Serien-Fans Erinnerungen an „Der Prinz von Bel-Air“: Eine legendäre Tanzszene mit Will Smith und Kollege Alfonso Ribeiro (Carlton Banks) war einst mit dem Rap-Klassiker unterlegt. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1)