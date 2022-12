Biathlet Benedikt Doll verpasst Podest - „Mir haben Eier gefehlt“

Die Norweger untermauerten einmal mehr ihre derzeitige Ausnahmestellung. Wie schon am Vortag gelang ein Dreifachsieg: Überraschungsmann Johannes Dale setzte sich trotz zweier Schießfehler vor Sturla Holm Lägreid (2/+0,3 Sekunden) und Dominator Johannes Thingnes Bö (3/+10,6) durch.

Drei Tage zuvor hatte Doll im Sprint das dritte Einzelpodest der deutschen Männer in diesem Winter erreicht. Am Sonntag verfehlte er die letzte Scheibe und vergab so mit insgesamt zwei Schießfehlern (+25,8) eine bessere Platzierung.