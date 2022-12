Eishockey: DEL-Rekordscorer Reimer beendet Karriere

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) verliert eine ihrer größten Persönlichkeiten: Patrick Reimer, DEL-Rekordscorer und einer von nur acht Spielern mit über 1000 Einsätzen, beendet am Ende der laufenden Saison seine Karriere. Das teilte Reimers Klub Nürnberg Ice Tigers am Sonntag mit.

"Nach der wahrscheinlich schwierigsten Entscheidung meines Lebens bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es Zeit ist, die Schlittschuhe zum Ende der laufenden Saison an den berühmten Nagel zu hängen", sagte der 40-Jährige: "Dieser Sport hat mein Leben geprägt und mich Dinge erleben lassen, die ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen konnte."

Reimer kommt auf bislang 1050 Einsätze in der DEL. Dabei gelangen ihm 390 Tore, 453 weitere Treffer bereitete er vor. Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann er 2018 in Pyeongchang die Silbermedaille. In der laufenden Saison ist er mit zehn Toren und 17 Assists aus 30 Spielen Top-Scorer der schwächelnden Ice Tigers.

Noch sei es nicht an der Zeit, in Erinnerungen zu schwelgen, so Reimer, der mit Nürnberg „noch einmal Playoffs spielen“ möchte. Nach zuletzt sechs Niederlagen nacheinander ist Nürnberg in der Tabelle allerdings abgerutscht. Die nächste Chance zur Trendwende bietet sich am kommenden Dienstag bei den Löwen Frankfurt.