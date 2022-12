Anzeige

Ski Alpin: Mikaela Shiffrin siegt - und kommt Lindsey Vonn immer näher Sieg! Shiffrin kommt Rekord näher

Shiffrin baut ihre Gesamtweltcupführung weiter aus © AFP/SID/Fabrice COFFRINI

Skirennläuferin Mikaela Shiffrin hat ihren 77. Sieg im Weltcup gefeiert. Beim Super-G gewann die Amerikanerin knapp vor Curtoni und Miradoli.

Beim Super-G zum Abschluss der Rennen in St. Moritz gewann die Amerikanerin knapp vor Elena Curtoni aus Italien (+0,12 Sekunden) und Romane Miradoli aus Frankreich (+0,40). Kira Weidle patzte nach Rang drei in der Abfahrt am Vortag. Wenige Meter vor dem Ziel verschätzte sich die 26-Jährige und verpasste das letzte Richtungstor. (NEWS: Alles zum Thema Ski Alpin)

Mikaela Shiffrin: Bei den Frauen war nur Lindsey Vonn erfolgreicher

Erfolgreicher als Shiffrin waren bislang nur ihre ehemalige Teamkollegin Lindsey Vonn (82) - und geschlechterübergreifend der Schwede Ingemar Stenmark (86.).

Shiffrin belegte erst zum fünften Mal in ihrer glanzvollen Karriere den ersten Platz in einem Super-G. Mit dem dritten Sieg in diesem Winter baute die zweifache Olympiasiegerin zudem ihre Führung im Gesamtweltcup aus.

Ihr Vorsprung auf ihre Verfolgerin Sofia Goggia (Italien), die am Vortag trotz blutiger Brüche an der Hand Siegerin in der Abfahrt war, beträgt 105 Punkte.