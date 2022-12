Turn-BL: Olympia-Zweiter Dauser wechselt nach Straubenhardt

Lukas Dauser, Olympia-Zweiter am Barren, wechselt in der Kunstturn-Bundesliga vom deutschen Mannschafts-Meister TuS Vinnhorst aus Hannover zum Ligarivalen KTV Straubenhardt. Dies gab der 29-Jährige via Instagram bekannt. Bereits von 2014 bis 2016 war der Sportsoldat für den siebenmaligen nationalen Titelträger an die Geräte gegangen.