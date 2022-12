Novum: Mehrheitlich Frauen beim FC St. Pauli im Aufsichtsrat

Novum in der Deutschen Fußball Liga: In den neuen Aufsichtsrat des FC St. Pauli wurden bei der Mitgliederversammlung mehrheitlich Frauen gewählt.

Novum in der Deutschen Fußball Liga: In den neuen Aufsichtsrat des Zweitligisten FC St. Pauli wurden bei der Mitgliederversammlung der Hamburger am Samstag mehrheitlich Frauen gewählt. Vier der sieben Mitglieder des Kontrollgremiums sind weiblich.