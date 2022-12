WM-Finale 2022 live: Messi und Argentinien gegen Mbappé und Frankreich im TV, Stream, Ticker

Messi vs Mbappé: Wer krönt sich im Giganten-Duell?

Fußball-Bescherung kurz vor Weihnachten: Das Finale der Weltmeisterschaft 2022 in Katar ist hier! Lionel Messi trifft mit Argentinien auf Kylian Mbappé und Frankreich. Alle Infos zum Titel-Showdown gibt es hier.

Das Finale der Weltmeisterschaft in Katar steht unmittelbar bevor. An diesem Sonntag treffen die beiden besten Mannschaften des Turniers aufeinander. Größer wird es nicht. (WM-Finale um 16 Uhr: Argentinien - Frankreich hier im LIVETICKER)

WM-Finale 2022 live: Argentinien - Frankreich live im TV & Stream

Messi will sich bei Katar-WM vollenden

Seit 1986 wartet Argentinien, das in einer tiefen wirtschaftlichen Krise steckt, auf den nächsten WM-Triumph. 2014 war man ganz nah dran, im Finale setzte es aber eine Niederlage gegen Deutschland. Nun soll Messi, der mit seinem 26. Einsatz zum WM-Rekordspieler wird, sein Land erlösen.

Wieder Finale! Zieht Mbappé mit Pele gleich?

Immer wieder betonte Mbappé vor und während dem Turnier, dass es für ihn nur ein Ziel gebe. Der Youngster, in dem so mancher Fan den legitimen Nachfolger von Messi und Cristiano Ronaldo an der Spitze des Weltfußballs sehen, ist seit Monaten auf das Spiel fokussiert, das nun bevorsteht. Er kann sich wie einst der große Pele erneut krönen, bevor er 24 wird.