WM 2022: Trainer-Ikone zerstört ihr Vermächtnis! Arsene Wenger nur noch eine FIFA-Marionette?

„Arsène Wenger wird in erster Linie dafür verantwortlich sein, die weltweite Förderung und Entwicklung des Männer- und Frauenfußballs zu beaufsichtigen und voranzutreiben“, hieß es in der entsprechenden Mitteilung des Verbands.

Kritik an politischem Engagement

Wenger sei außerdem „bei möglichen Änderungen an den Spielregeln am Prüfungs- und Entscheidungsprozess beteiligt“. Darüber hinaus war der „Professor“ fortan „Vorsitzender der technischen Studiengruppe der FIFA, die seit 1966 alle FIFA-Turniere technisch analysiert“.

Wenger? „Ganz, ganz großer Schwachsinn“

Zuvor hatte die Mannschaft in einer bemerkenswerten Videobotschaft auf die Missstände in Katar aufmerksam gemacht.

Trainer-Koryphäe als Infantino-Sprachrohr

Wenger galt als hervorragender Trainer, dessen Wort Gewicht hatte. 2003 wurde er aufgrund seiner Verdienste für den britischen Fußball zum zum Officer of the Order of the British Empire ernannt.