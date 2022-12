NBA: Devin Booker mit 58 Punkten für Phoenix Suns, Mavericks verlieren ohne Doncic

Devin Booker führt die Phoenix Suns im Topspiel gegen New Orleans mit einer Gala zum Sieg. Dem Star fehlt ein Punkt zu einer Bestmarke.

Was für eine Gala!

Devin Booker hat die Phoenix Suns mit 58 Punkten zum 118:114 gegen die New Orleans Pelicans geführt.

Damit fehlten dem Superstar nur zwei Zähler für eine neue Bestmarke in dieser Saison. Bisher hat Joel Embiid (Philadelphia) in dieser Saison die meisten Punkte in einem Spiel aufgelegt mit 59.