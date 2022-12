WM 2022: Finale gegen Argentinien! Warum Griezmann für Frankreich der Schlüsselspieler ist

Im Finale treffen zwei Trainer aufeinander, die bei der WM eine recht unterschiedliche Herangehensweise verfolgen. Doch am Ende geht es darum, ihren jeweiligen Offensivstar in Szene zu setzen. Bei Frankreich kann dabei vor allem ein anderer Spieler helfen.

Das WM-Finale wird aus taktischer Sicht eine vorhersehbare Dynamik entwickeln: Argentinien ist das Team, das mit Anpassungen und Umstellen proaktiv agieren möchte. Frankreich hingegen setzt auf ein funktionierendes System, an dem nicht gerüttelt wird.

Die Argentinier wechselten sogar zwischen Vierer- und Dreierkette, was für viele andere Nationaltrainer während einer WM undenkbar wäre, weil der Fokus bei den meisten darauf liegt, Fehler zu vermeiden.

Argentinien verfügt über hochintelligente Akteure

Frankreich ist auch nicht unbedingt für kreative Aufbaupässe oder dergleichen bekannt, aber das Potenzial in den offensiven Zonen ist derart groß, dass Argentinien eigentlich verhindern muss, dass der Ball überhaupt erst dorthin gelangt.

Griezmann bei Frankreich als Spielgestalter

Ein teils unterschätzter Schlüsselspieler im französischen System ist Antoine Griezmann, der auf dem Papier als Zehner fungiert. Gerade in Abwesenheit von dominanten Sechsern wie N‘Golo Kanté und Paul Pogba lastet noch mehr Verantwortung auf Griezmann, der sich häufig über die Halbräume die Bälle abholt und dann noch vorn bringt.

Mbappé in Szene zu setzen, wird für Frankreich - wenig überraschend - auch der Schlüssel in diesem Endspiel sein. Zumal der Top-Torjäger gegen Argentiniens rechte Abwehrseite deutliche individuelle Vorteile hat.

Den Südamerikanern ist es in den Runden zuvor gelungen, den Raum zwischen Abwehr und Mittelfeld sehr eng zu halten. Das muss erst recht gegen die Franzosen gelingen, die jedoch über den angesprochenen Griezmann und dessen Bewegungen diesen Raum auseinanderziehen könnten.

Argentinien muss für Messi mitrennen

Was Mbappé auf französischer Seite ist, ist Messi auf argentinischer. Der Altmeister steht bei diesem Turnier erneut im Rampenlicht und das auch dank Scaloni. Denn dem Cheftrainer ist es bislang immer gelungen, die überschaubare Laufleistung Messis zu kompensieren.

Natürlich verfügt Argentinien über kein wirklich zugriffsstarkes Angriffspressing, weil Messi nur punktuell anläuft und sich ansonsten seine Kräfte einteilt. Aber in der Rückwärtsbewegung arbeitet beispielsweise Julián Álvarez umso härter, um Lücken zu stopfen. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

„Für mich ist das der wichtigste Aspekt bei diesem argentinischen Team und der Grund, weshalb sie im Finale stehen“, schreibt Mauricio Pochettino auf dem Portal The Athletic .

„Die Spieler verstehen voll und ganz ihre Aufgabe: Wenn man Messi im Team hat, muss man für ihn laufen. Und wenn man den Ball hat, muss man diesen ihm so schnell wie möglich geben, damit er etwas kreieren kann.“

So simpel diese Erfolgsformel auch klingt, sie gilt auch fürs Endspiel.

Diese Frankreich-Schwäche kann Argentinien ausnutzen

Argentinien konnte gegen Kroatien häufig die Außenbahn schnell überspielen und so Messi einsetzen.

Kann Scalonis Team diesen Schwachpunkt ausnutzen, wird Messi in gefährlichen Zonen an den Ball gelangen.

In jedem Fall muss Scaloni kreative Lösungen finden, während Deschamps wie auch schon in der Vergangenheit versucht, sein System so einfach wie möglich zu halten.