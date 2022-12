Bob: Lochner schlägt Friedrich

Lochner fuhr in Lake Placid (USA) in zwei Läufen starke 0,32 Sekunden schneller als Doppel-Olympiasieger Friedrich (Oberbärenburg), der damit erstmals seit Anfang Januar in Sigulda einen Weltcup-Sieg im Zweier verpasste. Michael Vogt aus der Schweiz komplettierte das Podium. (DATEN: Alle Infos zum Wintersport)

Am Sonntag (14.30 Uhr Ortszeit/20.30 Uhr MEZ) steht für die Männer im US-Bundesstaat New York noch das Rennen im Viererbob auf dem Programm. Dort hat der Weltcup-Führende Friedrich noch eine Rechnung offen: Im Viererschlitten triumphierte er in Lake Placid noch nie. In Park City feierten die deutschen Piloten zuletzt einen Dreifachsieg im Viererbob.