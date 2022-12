NFL: Rekord-Aufholjagd! Minnesota Vikings krönen historisches Comeback

Star-Auflauf bei erstem NFL-Spiel in München

Wahnsinn in der NFL!

Die Minnesota Vikings haben nach einem sage und schreibe 33-Punkte-Rückstand gegen die Indianapolis Colts das Unmögliche möglich gemacht und die Partie tatsächlich noch mit 39:36 nach Overtime für sich entschieden. Nie zuvor in der Geschichte der NFL kam ein Team in der regulären Saison nach solch einem hohen Rückstand nochmal zurück. Sie sind das erste von 133 Teams, das nach einem Halbzeitrückstand von mindestens 30 Punkten noch gewinnen konnte.

Die Vikings sicherten sich dadurch zudem den ersten Division-Titel seit 2017 und den damit verbundenen Einzug in die Playoffs. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Ryan trifft erneutes Sensations-Comeback

Danach sah es lange Zeit ganz und gar nicht aus, Minnesota kam überhaupt nicht in die Spur und lag zur Halbzeit mit 0:33 (!) zurück. Doch nach dem Seitenwechsel drehten Justin Jefferson und Co. so richtig auf und starteten ein historisches Comeback - wobei es Mitte des dritten Viertels noch 36:7 für die Colts stand.