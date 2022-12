Darts-WM 2023: Jetzt gibt's ein heißes Duell der jungen Sensationen

Rock steigert sich gegen Justicia

Diese Leistungssteigerung dürfte dem 21-Jährigen Hoffnung für den weiteren Turnierverlauf geben. In der nächsten Runde wartet nun mit Callan Rydz die Nummer 23 der Setzliste - und der Top-Youngster des Vorjahrs: Bei der WM 2022 hatte der 24-Jährige unter anderem Nathan Aspinall mit 4:0 ausgeschaltet, war bis ins Viertelfinale vorgedrungen und dort nur knapp am späteren Weltmeister Peter Wright gescheitert .

Van den Bergh mit Mega-Finish

Ashton verpasst ersten Sieg bei WM

Dann wachte die Nummer eins der Frauen-Weltrangliste aber auf. So spielte sich nicht nur die erste 180 des Abends, sondern holte sich mit einem 11-Darter direkt das Break. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit )

Ashton kommt zurück - verliert aber dennoch

Im letzten Durchgang fand der eigentliche Favorit dann wieder in sein Spiel, während Ashtons Average in den Keller ging. Lediglich 66,6 Punkten gelangen ihr, sodass Meikle den Erfolg perfekt machte. In der zweiten Runde trifft er nun auf die Darts-Legende Raymond van Barneveld.

Menzies erreicht zweite Runde

Der Freund von Fallon Sherrock startete stark in das Duell. So legte er schnell die erste 180 auf und ging so schnell in Führung. Mit seinem Average von knapp 95 Punkten sicherte er sich den ersten Durchgang.