WM 2022: Bleibt Southgate Nationaltrainer von England? Entscheidung offenbar gefallen

Wie die Daily Mail und The Telegraph berichten, soll Englands Nationaltrainer weiterhin im Amt bleiben und seinen Vertrag bis 2024 erfüllen. Damit würde er auch bei der EM 2024 in Deutschland die Three Lions coachen, um den langersehnten EM-Titel gewinnen zu können.

Mitverantwortlich für die Entscheidung des 52-Jährigen sei demnach die Wahrnehmung seiner Person in der Öffentlichkeit, die sich trotz des Ausscheidens im WM-Viertelfinale gegen Frankreich in den letzten Monaten positiv entwickelt hatte. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Positive Reaktion aus England beeindruckt Southgate

Sollte Southgate entgegen allen Erwartungen dennoch eine Auflösung seines Kontrakts erwägen, würde man von Verbandsseite eine englische Trainer-Lösung bevorzugen. Zuletzt wurde auch der Name Thomas Tuchel wiederholt mit dem Job an der Seitenlinie der Three Lions in Verbindung gebracht.