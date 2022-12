MLB: Kepler vor Abschied? Trade-Gerüchte um deutschen Star nehmen Fahrt auf

Die Anzeichen verdichten sich, dass die Twins sich auf der Position verändern wollen. So haben sie nun fünf Linkshänder für seine Position im Kader, da sie in der Free Agency jüngst Joey Gallo verpflichtet haben. Der 29-Jährige stand zuletzt bei den Los Angeles Dodgers unter Vertrag.

Kepler hat zudem ein schwaches Jahr hinter sich, in dem er nicht an seine Glanzzeiten anknüpfen konnte. So lag sein Batting Average lediglich bei .227 - nur im Vorjahr war er noch schlechter. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der MLB)