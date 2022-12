"Desaster! Witz! Skandal!" Biathlon-Stars in Rage

Beim Weltcup in Frankreich hagelt es Kritik von den Stars der Szene. Im Fokus stehen die Bedingungen vor Ort, die die Profis auf die Palme bringen.

Der Sieg rückte aber fast nur im Hintergrund, denn zahlreiche Athleten und später auch Athletinnen hatten große Probleme auf der Loipe. Zahlreiche riskante Manöver, Fast-Stürze und auch Stürze prägten das Bild der Wettkämpfe am Samstag.

Als eines der Sinnbilder für diesen Tag bleibt der Zieleinlauf von Denise Herrmann-Wick in Erinnerung. Statt des klassischen Freistil-Laufstils schob sie sich mit Doppelstockschub über die Ziellinie.

Bö und Samuelsson kritisieren Organisatoren

Deutlichere Worte fand derweil Sebastian Samuelsson. „Es ist eine Schande, weil sie unglaublich gute Bedingungen hatten, mit denen sie arbeiten konnten und es trotzdem so schlecht gemacht haben“, kritisierte er im beim schwedischen Fernsehsender SVT .

So kam es, dass der bisherige Dominator des Biathlon-Winters auf der Strecke unter seinen Möglichkeiten blieb. Am Ende war er über zwei Minuten langsamer als der schnellste Athlet in der Loipe - ein ungewohntes Bild.