Nach Sieg in Paris: Magdeburg gewinnt gegen Erlangen

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat nach der erfolgreichen Champions-League-Nacht in Paris unter der Woche seine Hausaufgaben in der Bundesliga gemacht. Drei Tage nach dem starken 37:33 (15:19)-Sieg gegen das Starensemble von Paris St. Germain schlug Magdeburg den HC Erlangen mit 31:28 (16:13) und rückte vorerst auf Platz drei vor. (DATEN: Alle Infos zur HBL)

Am Mittwoch hatte Magdeburg noch gegen Paris in der zweiten Halbzeit einen Rückstand gedreht, gegen den formschwachen Tabellenelften Erlangen ließ der amtierende Champion nach einer ausgeglichenen Anfangsphase keine Spannung aufkommen.

Mit einem Spiel weniger und 25:5 Punkten ist der SCM weiter mitten in der Spitzengruppe, mit dem Erfolg ließ Magdeburg die Rhein-Neckar Löwen (25:7) hinter sich. Die Löwen könnten am Samstag mit einem Sieg in Wetzlar allerdings wieder vorbeiziehen. Tabellenführer THW Kiel (28:4) und die Füchse Berlin (27:5) liegen weiter in Reichweite.