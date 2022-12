Legendärer Jockey Dettori kündigt Karriereende an

Der legendäre Jockey Frankie Dettori hat überraschend sein Karriereende angekündigt. Für den 52-Jährigen wird das kommende Jahr das letzte im Pferderennsport sein. Das teilte der Italiener am Samstag mit. "Darüber habe ich schon eine Weile nachgedacht. Mein Herz will weiterreiten, aber ich muss meinen Verstand benutzen", sagte Dettori.

In seiner 35-jährigen Karriere holte Dettori über 3000 Rennsiege, legendär ist vor allem sein Triumph am Champions Day in Ascot im Jahr 1996, als er alle sieben Rennen bei einer Quote von 25.051:1 gewann.