Biathlon: Herrmann-Wick wird das nächste Opfer der schwierigen Verhältnisse

Denise Herrmann-Wick verpasst beim Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand einen weiteren Podestplatz klar - auch weil sie mit den Bedingungen überhaupt nicht zurechtkommt.

Nachdem die beste deutsche Biathletin am Vortag in Annecy-Le Grand Bornand noch Dritte im Sprint geworden war, musste sich im Verfolgungsrennen beim Sieg der Schwedin Elvira Öberg mit Platz sieben zufriedengeben.

Im Interview äußerte die Olympiasiegerin danach Kritik an der Beschaffenheit der Strecke.

„Es war sehr schwierig, überhaupt Grip zu bekommen. Das hat man bei den Männern ja auch schon gesehen. Man ist eigentlich dauerhaft weggerutscht“, sagte die Sächsin in der ARD.

Herrmann-Wick: „Es hätte mich fast in den Bach gelegt“

Man habe sich gut auf die Bedingungen einstellen müssen, so Herrmann-Wick weiter: „Das war in den Kurven ziemlich gefährlich. Einmal hat‘s mich schon fast in den Bach gelegt. Auf der Schlussabfahrt hat‘s mich auch fast nochmal geschmissen.“