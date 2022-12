WM 2022: Rodrigo de Paul schützt Lionel Messi - der Zauberer und sein Bodyguard

Lionel Messi führt Argentinien mit Glanzleistungen ins WM-Endspiel. Damit der 35-Jährige derart zaubern kann, hat er einen Bodyguard an seiner Seite. Das Netz hat viele lustige Bilder parat.

Eine Szene wie diese – vom 3:0-Sieg der Argentinier über Kroatien – ließe sich vielmals finden, wenn jemand danach suchte, und wie es der Zufall will, ist das auch geschehen. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Das Internet ist voll davon – auf Twitter, YouTube, TikTok und Co. ist die Opferbereitschaft von de Paul zugunsten seines Superstars Messi zu bestaunen, immer ist der Atlético-Profi zur Stelle, wenn La Pulga seine Hilfe braucht.

De Paul und Messi bilden Argentinien-Dreamteam

Das hat ihm den Spitznamen „Bodyguard“ eingebracht und es wäre nicht weit hergeholt zu behaupten, dass er diesen genau so wollte, immerhin bilden de Paul und Messi auf diese Weise ein Dreamteam, das schwer zu schlagen ist, gerade weil es so schwer ist, an Messi heranzukommen.