Sekulic neuer Wasserball-Bundestrainer

Die deutschen Wasserballer haben einen neuen Bundestrainer. Zwei Monate nach der Trennung von Petar Porobic übernimmt dessen bisheriger Co-Trainer Milos Sekulic die Mannschaft des Deutschen Schwimmverbandes mindestens bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Das gab DSV-Leistungssportdirektor Christian Hansmann in einem Rundschreiben bekannt.

Sekulic war 1997 nach Deutschland gekommen und absolvierte nach Stationen als Spieler in Hildesheim, Magdeburg und Krefeld eine Trainerausbildung an der Sporthochschule in Köln. Von 2012 bis 2017 betreute er bereits das deutsche Frauen-Nationalteam.

Die Wasserballer hatten bei der EM in Italien ein Vorrundendebakel erlebt. Platz 13 bedeutete das schlechteste Abschneiden einer deutschen Mannschaft in der Geschichte der Europameisterschaften. Die letzten Plätze für Olympia in Paris werden im Februar 2024 bei der Schwimm-WM in Doha/Katar vergeben. Die nächste große Veranstaltung für die DSV-Auswahl ist die EM in Tel Aviv/Israel im Oktober 2023.