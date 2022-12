DSV-Abfahrer bei Kilde-Sieg in Gröden weit zurück

Wolkenstein in Gröden (SID) - Auf der zweiten Abfahrt des alpinen Weltcups in Gröden haben die deutschen Skirennläufer die Top 10 deutlich verpasst. Romed Baumann (+1,52 Sekunden) war beim Sieg des Norwegers Aleksander Aamodt Kilde als 17. der Beste im Team des Deutschen Ski-Verbandes (DSV). Andreas Sander (22./+1,74) und Josef Ferstl (28./+1,89), der am Donnerstag als Sechster brilliert hatte, fuhren ebenfalls in die Punkte.