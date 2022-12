WWE verliert Topstar - ist sie wirklich zu gierig?

Sasha Banks verlässt WWE: Vorstellungen lagen „weit“ auseinander

Banks wollte verdienen wie Lynch und Flair

Kern der Sache: Varnado hätte in dieselben Dimensionen vorstoßen wollen wie ihre „Horsewomen“-Weggefährtinnen Becky Lynch und Charlotte Flair, was WWE abgelehnt hätte. Der Rahmen, um den es geht, liegt laut Observer -Chef Dave Meltzer bei „deutlich über“ einer Million Dollar, die Marke, die Lynch und Flair als erste WWE-Frauen gesprengt haben sollen. ( HINTERGRUND: Wie die „Four Horsewomen“ das Frauen-Wrestling bei WWE revolutionierten )

Im Verhältnis zu dem, was andere Sport- und Entertainment-Stars verdienen, dürfen speziell die Frauen bei WWE immer noch als unterbezahlt gelten - gerade auch mit Blick auf den Milliarden-Umsatz von WWE und was die weiblichen Stars mit ihrer Popularität dazu beitragen.

WWE sieht Banks angeblich nicht als absoluten Topstar

Dem Observer zufolge ist Varnado WWE in jedem Fall nicht „annähernd“ so viel wert wie Lynch und Flair. Levesque lobte sie zwar noch im Herbst als „unglaubliche“ Performerin, intern wird sie laut Observer jedoch „nicht als jemand gesehen, der in den nächsten fünf Jahren an der Spitze stehen wird“. Die 30-Jährige hätte aus Sicht von WWE „ihren Zenit als Star erreicht“, sie könne bei einer Rückkehr zwar wieder mit Regentschaften als Damen- und Tag-Team-Champion rechnen, aber nicht mit einer wirklich herausgehobenen Position.