Biathlon-Dominator verwirrt mit mysteriösem Einbruch

Nach fünf Siegen in Serie enttäuscht der Norweger Johannes Thingnes Bö bei der Verfolgung in Annecy-Le Grand Bornand. Auch Benedikt Doll fällt zurück.

Der norwegische Biathlon-Dominator, der die letzten fünf Rennen gewonnen hatte, startete von Position eins in das Verfolgungsrennen in Annecy-Le Grand Bornand und rettete sich am Ende gerade noch so auf Platz drei ins Ziel.