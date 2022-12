Eklat beim Melbourne-Derby: Spielabbruch nach Platzsturm

Skandalspiel in der australischen Fußball-Liga: Zahlreiche Fans von Melbourne Victory haben am Samstag im Stadtderby gegen Melbourne City den Platz gestürmt und dabei mit Fackeln und Flaschen geworfen. Das Spiel wurde beim Stand von 1:0 für City in der 22. Minute abgebrochen. City-Keeper Tom Glover wurde mit einem silbernen Eimer am Kopf getroffen und musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung medizinisch behandelt werden.