Blutiger Derby-Eklat! Fans gehen in Australien auf Torhüter los

In Melbourne spielten sich schlimme Szenen ab © Imago

Bei einem Derby in Australien spielen sich schockierende Szenen ab. Ein Torhüter wird von Fans attackiert und verlässt den Platz blutend. Auslöser ist eine kontroverse Entscheidung der Liga.

Bei einem Derby in der australischen A-League ist es nach einem Platzsturm während der Partie zu hässlichen Szenen gekommen.

City hatte zu diesem Zeitpunkt mit 1:0 gegen den Stadtrivalen Victory geführt. Doch schon von Beginn an herrschte im Stadion eine extrem aufgeheizte Atmosphäre, berichtet The Guardian. Grund: Die erbosten Fans protestierten mit Bannern und Pyrofackeln gegen die Entscheidung der Liga, die Rechte für die Final-Serie an Sydney zu verkaufen.