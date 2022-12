Anzeige

Bundesliga: Schwenkt FC Bayern auf Sommer als Neuer-Ersatz um? Ändert Bayern Torwart-Plan?

Mit diesen Super-Paraden empfahl sich Nübel für Bayern

Manuel Neuer wird für den FC Bayern München bis Saisonende ausfallen. Sein Ersatz wird heiß diskutiert. Nachdem eine Verpflichtung von Alexander Nübel immer unwahrscheinlicher wird, rückt Yann Sommer auf der Kandidatenliste nach oben.

Nachdem bekannt wurde, dass Manuel Neuer bis Saisonende ausfallen wird, befindet sich der FC Bayern auf der Suche nach einer Alternative. Auf dem Wunschzettel steht die Rückkehr von Alexander Nübel, der an AS Monaco ausgeliehen ist, ganz oben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Als Alternative soll nun - da es mit dem Ex-Schalker womöglich nicht klappt - mit Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach Kontakt aufgenommen worden sein, wie Sky berichtete. Der 34-Jährige steht wohl nicht vor einer Vertragsverlängerung bei den Fohlen und könnte sich demnach eine Zukunft in München vorstellen. Noch hat der Schweizer Nationalspieler keinem neuen Verein zugesagt.

Zwar soll es noch keine konkreten Verhandlungen gegeben haben, aber die Gladbacher bereiten sich bereits auf einen Abgang ihrer Nummer eins vor. Als Ersatz wird Yvan Mvogo vom FC Lorient vermutet. Obwohl der Wunsch eines Verbleibs von Sommer bis mindestens zum Sommer erwünscht wird.

Kahn betitelt Sommer als „weltklasse“

Die Bayern könnten mit dem Schweizer einen erfahrenen Bundesliga-Spieler gewinnen. Seine Führungsqualitäten und Stärken in der Balleröffnung würden in das Spielsystem von Julian Nagelsmann passen. Außerdem ist der Nationalspieler topfit und konnte in dieser Saison bereits gegen die Bayern einen Punkt durch seine Glanzparaden mit nach Gladbach nehmen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Oliver Kahn, Vorstandsboss beim FCB, betitelte Sommer bereits vor zwei Jahren als „weltklasse“. Am Wochenende hin sollen die Bayern-Bosse Fortschritte in der Frage nach Neuers Nachfolger machen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die Gespräche mit der AS Monaco sollen wohl noch weiter laufen, um eine Verpflichtung von Nübel zu besprechen. Allerdings soll es keine Fortschritte geben. Der Ligue-1-Klub will den Torhüter offenbar fest verpflichten und müsste im Falle eines Abgang bereits zum Ligastart am 28. Dezember einen Ersatz verpflichtet haben.

Bleibt Nübel in Monaco?

Bis zum 30. Juni 2023 ist Nübel an die Franzosen ausgeliehen und die Bayern besitzen keine Rückhol-Klausel. Damit ist unklar, welche Ablösesumme gefördert werden würde.

Laut Stefan Backs, dem Berater von Nübel, soll eine Rückkehr unwahrscheinlich sein. In der Abendzeitung stellte dieser klar, dass der Torwart mit dem Torwarttrainer Toni Tapalovic ein kriselndes Verhältnis habe. So soll der Torwart eine Rückkehr nur in Erwägung ziehen, wenn der Trainer gehe. Eine Forderung, die die Bayern-Bosse wohl nicht akzeptieren.

Zudem soll der Torhüter nicht an Neuers Seite spielen wollen. Nachdem dieser seine Verletzung auskuriert hat, will der Nationalspieler allerdings neu angreifen und seinen Vertrag bis 2024 erfüllen.

