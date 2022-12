Ski alpin: Erstes Podest der Saison - Weidle rast auf Platz drei

Weidle zum vierten Mal Dritte

Am Freitag hatte sie bei der Sprint-Abfahrt als 24. enttäuscht und von einem „nicht akzeptablen“ Ergebnis gesprochen. Mit Wut im Bauch und der Linie der Freitagssiegerin Elena Curtoni (Italien) im Kopf ging sie an den Start. Sie habe nicht mehr viel an ihren ersten Lauf gedacht, „sondern ich wollte zeigen, was ich kann“, sagte Weidle in der ARD: „Das ist mir weitgehend geglückt.“