Darts-WM: Hempels Gegner fällt nach Drama-Aus tief

Florian Hempel bezwingt Keegan Brown nach einem echten Krimi in der ersten Runde der Darts-WM. Für seinen englischen Kontrahenten kommt es knüppeldick - er muss komplett von vorne angreifen.

Keegan Brown: „The Needle“ zeigt nach unten

Hintergrund: „The Needle“ hätte mindestens ein Match im Ally Pally gewinnen müssen, um in der Weltrangliste nicht aus den Top 64 zu fallen. Nun muss sich Brown zunächst wieder über die Q-School qualifizieren, um an den großen Turnieren der PDC teilnehmen zu können. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)