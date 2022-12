Finaltisch steht beim EPT Main Event

Die Spannung steigt beim Vorweihnachtsstopp der European Poker Tour (EPT) im Hilton Prague Hotel. Beim größten Main Event in der Geschichte der EPT Prag stehen die neun Spieler für den Final Table bereits fest, der Titel und die damit verbundene Prämie von €1.054.500 werden aber erst am Sonntag ausgespielt.

Nach den sehr positiven Zahlen müssen wir als nächstes über das Abschneiden der deutschen Pokerspieler sprechen. Mit Martin Finger (2011), Julian Track (2013), Hossein Ensan (2015) und Paul Michaelis (2018) haben sich in der Vergangenheit vier Deutsche in die Siegerliste eingetragen, einen Finaltisch ohne deutsche Beteiligung gab es zuletzt vor zehn Jahren. Man kann also davon sprechen, dass die deutschen Spieler in Prag erfolgsverwöhnt sind.