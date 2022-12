WM 2022: Coman? Upamecano? Konate? Was Deschamps über die kranen Spieler sagt

Einen Tag vor dem Finale am Sonntag (16.00 Uhr) gegen Argentinien in Lusail wollte der Coach des Titelverteidigers weder Neuigkeiten zu seinen erkrankten Spielern bekannt geben noch über seine persönliche Zukunft sprechen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

„Mir geht es absolut gut - nett, dass Sie fragen“, antwortete der 54-Jährige auf eine entsprechende Frage in der Pressekonferenz am Samstag, Updates zu seinen Spielern habe er nicht, „ich bin früh losgefahren, da haben sie noch geschlafen“.

Trotz drohender Krankenwelle: Deschamps fordert Fokus

Auf die Frage nach seiner Zukunft nach dem Finale antwortete der Weltmeistermacher von 2018: "Trainer von Frankreich zu sein, war das Wundervollste, was mir in meiner Karriere passieren konnte, eine großartige Gelegenheit. Ich bin immer noch leidenschaftlich dabei und hocherfreut." Aber es gehe am Sonntag nicht um ihn, sondern um die Mannschaft. "Ich denke nicht daran, was nach dem Spiel passiert."