Weltcupauftakt in der Halfpipe: Ettel und Lechner im Finale

Die Freestyle-Snowboarder Christoph Lechner (SC Ostin) und Leilani Ettel (SV Pullach) sind beim Weltcup-Auftakt in Copper Mountain/Colorado in die Top 10 gesprungen. Lechner verpasste in der Halfpipe nach einem verpatzten Double Cork 1080 im ersten Lauf ein noch besseres Resultat, feierte aber auf Platz zehn sein bestes Weltcup-Ergebnis. Ettel wurde Siebte und erfüllte die WM-Norm.