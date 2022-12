"Sehr zufrieden": Loch Zweiter in Park City

Im Weltcuprennen in Park City wird Loch Zweiter © AFP/SID/DANIEL MIHAILESCU

Felix Loch hat beim nächsten Übersee-Weltcup überzeugt. Der Rodel-Rekordweltmeister holte auf der US-Bahn in Park City den guten zweiten Platz.

Felix Loch hat nach seinem Sieg in Whistler auch beim nächsten Übersee-Weltcup überzeugt. Der Rodel-Rekordweltmeister holte auf der US-Bahn in Park City den guten zweiten Platz, knapp zwei Zehntelsekunden schneller war nur der Italiener Dominik Fischnaller. Dritter wurde David Gleirscher aus Österreich.

"Im oberen Bahnabschnitt hat es gar nicht funktioniert, aber ich habe noch das Beste daraus machen können", sagte Loch: "Danach war es richtig gut, mit dem zweiten Platz kann ich auf jeden Fall sehr zufrieden sein." Zweitbester Deutscher war erneut David Nössler als starker Siebter, der 21-Jährige gibt in diesem Winter sein Weltcup-Debüt.

Zwei Wochen nach dem eindeutigen Ergebnis beim Saisonauftakt in Innsbruck ergibt sich an der Spitze ein sehr ausgeglichenes Bild: Damals hatte Österreich, mittlerweile trainiert von Deutschlands Rodel-Ikone Georg Hackl, einen Vierfachsieg gefeiert. Bei den Weltcups in Nordamerika lagen die Top-Fahrer aus Deutschland Österreich und Italien nun jeweils nah beieinander.