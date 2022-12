WM 2022: Benzema mit brisanter Botschaft kurz vor dem Finale!

Karim Benzema meldet sich kurz vor dem WM-Finale in Katar zu Wort - und sorgt dabei mit einer kryptischen Botschaft für mächtig Wirbel.

Er hat bei der Weltmeisterschaft in Katar keine einzige Minute gespielt - und trotzdem geistert sein Name vor dem Finale durch die Fußballwelt.

Die Rede ist von Karim Benzema, dem zwischenzeitlich verletzten Superstar, der für das Endspiel mit der französischen Nationalmannschaft gegen Argentinien sowohl spielberechtigt als auch einsatzbereit wäre. Und am Sonntag trotzdem nur zuschauen wird. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Nun hat der Gewinner des Ballon d‘Or für neuen Wirbel gesorgt. Bei Instagram erklärte Benzema in einem kurzen, kryptischen Statement: „Das interessiert mich nicht“.

Konkreter wollte der Angreifer von Real Madrid nicht werden. Schnell wurde die Botschaft in den Medien und von vielen Fans trotzdem als Reaktion auf die Gerüchte um seine mögliche Rückkehr zum französischen Team gewertet.

Deschamps will Benzema-Frage gar nicht erst beantworten

Benzema hatte sich kurz vor dem Turnier verletzt und war nicht mit Les Bleus ins Turnier gestartet. Weil Trainer Didier Deschamps allerdings auf eine Nachnominierung verzichtete, gehört Benzema offiziell noch zum Kader. Bei Real hatte der Angreifer vor kurzem wieder das Training aufgenommen und sogar an einem Testspiel teilgenommen.

In Frankreich berichtete die französische Sportzeitung L‘Equipe zuletzt, dass zwischen dem Coach und dem Superstürmer nicht das beste Verhältnis herrsche. Die spanische As spekulierte derweil unter anderem darüber, dass Deschamps verärgert sei, weil ihn Benzema in seiner Dankesrede beim Ballon-d‘Or-Triumph nicht erwähnt habe.