WWE-Topstar auf Drogen-Entzug? Das Rätsel wird größer

Riddle soll in diesem Jahr zweimal positiv getestet und auf einen Entzug geschickt worden sein , berichtete kürzlich der Journalist Cassidy Haynes für Bodyslam.net : Dies sei die Erklärung für seine derzeitige, auf sechs Wochen angesetzte Ringpause - offiziell erklärt durch eine Attacke von Rivale Solo Sikoa bei der Show Monday Night RAW.

WWE schweigt zu Fall Matt Riddle: Doping-Politik geändert?

Das in Fanforen vielfach verbreitete Gerücht, dass es diesmal um Kokain und die Partydroge MDMA gehen soll, stammt von Xeronews , einem anonym betriebenen Portal aus England. Eine Bestätigung durch Medien, die nach üblichen journalistischen Standards arbeiten, gibt es nicht - aber weitere Puzzleteile, die Fragen aufwerfen.

Dementi aus Riddles Umfeld - mit ungewöhnlicher Ergänzung

Wie der Observer ebenfalls vermeldet, dementiert eine Quelle, „die Riddle nahe steht“ die Berichte über einen Entzug, Riddle pausiere wegen der persönlichen Belastung durch den Scheidungs- und Sorgerechts-Prozess mit Ehefrau Lisa. Was in dem Zusammenhang schon vorher aufgefallen war: Laut öffentlich zugänglichen Gerichtsakten hatte Matt in ebenjenem Prozess eingewilligt, der Mutter seiner drei Kinder sämtliche Drogentests durch WWE zukommen zu lassen - und Lisa hatte zuletzt Beschwerde eingelegt, dass er die Zusage gebrochen hätte.