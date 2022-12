WM 2022: Messi-Opfer Gvardiol spricht über Demütigung

Im Vorfeld auf das Spiel um Platz 3 der Kroaten gegen Marokko am Samstag sprach der Verteidiger von RB Leipzig nun über die Szene. (WM: Spiel um Platz 3: Kroatien - Marokko, Samstag 16 Uhr im LIVETICKER)

Messi schickte RB-Star ins Nirvana

Die lebende Legende bekam an der Seitenauslinie den Ball und spielte dann Gvardiol komplett schwindlig: Erst ließ der PSG-Star den Leipzig-Verteidiger an der Linie stehen, bremste dann am Strafraum noch einmal ab - um Gvardiol dann mit einer Körperdrehung endgültig ins Nirvana zu schicken.