Staffel schwimmt um Medaillen - Elendt im Halbfinale

Elendt sicherte sich in Melbourne bereits Bronze © AFP/SID/ATTILA KISBENEDEK

SID

Die deutschen Schwimmer haben sich bei der Kurzbahn-WM in Melbourne mit der Männer-Staffel für das Finale über 4x50 m Lagen qualifiziert.

Die deutschen Schwimmer haben sich bei der Kurzbahn-WM in Melbourne mit der Männer-Staffel für das Finale über 4x50 m Lagen qualifiziert. Marek Ulrich, Lucas Matzerath, Marius Kusch und Josha Salchow schwammen in den Vorläufen die drittbeste Zeit (1:32,56 Minuten) und kämpfen am Samstag (9.43 Uhr/MEZ) um die Medaillen.

Anna Elendt (21) erreichte in 29,59 Sekunden als Vorlauf-Sechste das Halbfinale über 50 m Brust. Die WM-Zweite von Budapest hatte sich am Donnerstag über die doppelte Distanz Bronze gesichert und damit die bislang einzige Medaille für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) in Melbourne gewonnen.

Auch Marius Kusch und Angelina Köhler zogen über die 100 m Schmetterling in die Halbfinals ein. Kusch (29) belegte nach den Vorläufen Rang sieben (49,89 Sekunden), die 22 Jahre alte Köhler wurde Fünfte in persönlicher Bestzeit (56,56). Lucas Matzerath schied hingegen auf Rang 19 nach den Vorläufen über 50 m Brust aus (26,67). Die Halbfinals finden am Samstagvormittag (MEZ) statt.