NBA: Überragende Wagner-Brüder bei Überraschungssieg

NBA: Überragende Wagner-Brüder bei Magic-Sieg in Boston

Das Brüderpaar Moritz und Franz Wagner sorgt in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA weiter für Furore. In der Nacht zum Samstag feierte das Duo mit Orlando Magic einen überraschenden 117:109-Erfolg bei den Boston Celtics, dem Tabellenführer in der Eastern Conference. Moritz Wagner erzielte 25 Punkte, Franz Wagner steuerte 19 Zähler bei.