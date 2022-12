WWE SmackDown: Megastar verkündet Ring-Comeback!

John Cena lässt seine Fehde gegen Roman Reigns wieder aufleben und steigt am Ende des Jahres gegen ihn in den Ring. Österreich-Phänomen Gunther liefert wieder einen Kracher.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown wurde enthüllt, dass der 45-Jährige in zwei Wochen an gleicher Stelle seine Fehde mit Champion Roman Reigns wieder aufleben lässt. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Erst John Cena, dann The Rock?

Wie Cena selbst in einem Videoeinspieler mitteillte, bestreitet er am 30. Dezember ein Tag Team Match mit Kevin Owens gegen Reigns und seinen „Honorary Uce“ Sami Zayn. Es ist das erste TV-Match Cenas seit seinem SummerSlam-Titelmatch gegen Reigns im vorigen Jahr - und das erste Match seit einem nicht ausgestrahlten Sechs-Mann-Tag-Team-Match im New Yorker Madison Square Garden im September 2021.